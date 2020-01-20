Rusya'nın Perm şehrinde, bir otelin hemen yanından geçen şehrin ısıtma boru hattında bir bir patlama gerçekleşti.
OTEL SULAR ALTINDA KALDI
Patlamanın üzerine, otel kaynar suyla dolmaya başladı. Etrafa taşan sudan çok sayıda kişi etkilenirken, ihbar üzerine bölgeye Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler yönlendirilirken, sıcak su hattından gelen su kesildi.
Rusya'da sıcak su borusu patladı: 5 ölü ViDEO
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Otele girildiğinde kaynar suyun altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 4 kişinin ise vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu belirtilirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 5'e çıktı.
Öte yandan 3 kişinin tedavilerine devam edildiği açıklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.