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Rusya’da sigara içen çocukların ebeveynlerine ceza

En son balkonda sigara içmeyi yasaklamasıyla gündeme gelen Rusya, bu sefer başka bir sigara cezasıyla gündeme geldi.

Haber Merkezi | 10.10.2019 - 16:35..
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Rusya’da sigara içen çocukların ebeveynlerine ceza

Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev’in 23 Eylül’de toplanan Suç Önleme Komitesi’nde imzaladığı protokol metnine göre, Rusya’da sigara içen çocukların ebeveynleri idari cezaya çarptırılabilir.

Protokolde yeni Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu projesine, ‘reşit olmayan kimselerin tütün mamulleri tüketmesi durumunda ebeveynlerinin yahut yasal vasilerinin sorumlu tutulmasına’ ilişkin hususun eklenmesi gerektiği belirtiliyor.

2021'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor), ilgili belgeleri 23 Ekim tarihine dek Rusya Adalet Bakanlığı’na ibraz etmesi bekleniyor.
İzvestiya’ya ulaşan bilgilere göre de söz konusu husus, 2021 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu’nda yasa ile sabitlenebilir.

Bundan altı ay önce Rusya’ya bağlı olan Udmurtya Cumhuriyeti Devlet Konseyi’nde de reşit olmayan kimselerin, tütün tüketimine dair düzenlemeler getirilmişti. Söz konusu düzenleme kapsamında sigara içen çocukların ebeveynlerinin, 3 bin rubleye kadar para cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

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