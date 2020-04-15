Rusya'da sokağa izinli çıkma uygulaması başladı

Rusya'da koronavirüs önlemleri kapsamında, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni bir uygulama devreye alındı.

Başkent Moskova ve bölgesinde, sokağa çıkma veya çalışanların işlerine gitmesi için verilen izin uygulaması yürürlüğe girdi.

Uygulama sonrası metro istasyonları ve şehir girişlerinde uzun kuyruklar oluştu

ÖZEL KODLU UYGULAMA

İzin belgesi yerine telefon, SMS ve internet aracılığıyla temin edilen "özel kod" sahibi vatandaşlar, sabah saatlerinde uygulamanın kontrolü esnasında sorunla karşılaştı.

METRO İSTASYONLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kentteki metro girişlerinde güvenlik güçlerince yapılan kontrollerin uzun sürmesi, metro istasyonlarının girişlerinde sosyal mesafenin ihlal edildiği uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı.

Öte yandan, polisin izin kontrolü yapması uzun araç kuyruklarına da neden oldu. Halk da yaşanan aksaklıklar nedeniyle uygulamaya tepki gösterdi.

RUS MUHALİFTEN PUTİN YÖNETİMİNE TEPKİ

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, metroda oluşan uzun kuyrukların yer aldığı fotoğrafları paylaştı.

Navalnıy, iktidarın, çalışanlardan kalabalıklar oluşturarak daha çok kişiye virüs bulaştırma planı yaptığını öne sürdü.

"GELECEKTE OTOMATİK KONTROLE GEÇİLMESİ GEREKECEK"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı açıklamada, Moskova'nın İçişleri Bakanlığı yöneticisiyle görüştüğünü ve kontrollerin kalabalığa yol açmayacak şekilde düzenlenmesini istediğini aktardı.

Metro istasyonlarındaki uzun kuyrukların ortadan kaldırıldığını ve durumun normalleştiğini kaydeden Sobyanin, “Gelecekte otomatik kontrole geçilmesi gerekecek. Bunu nasıl yapacağımızı düşüneceğiz.” ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Moskova Yönetiminden yapılan açıklamada, vatandaşlara "sokağa çıkış planlarını son dakikaya bırakmaması"na yönelik çağrı yapıldı.

2 KEZ GÜNLÜK İZİN KODU VERİLECEK

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren sokağa çıkış kısıtlamasında “izin” uygulamasına göre, çalışanlara ay sonuna kadar izin verilecek.

Acil ihtiyacı veya özel gerekçesi olanlara, haftada iki kez en fazla bir gidiş gelişi kapsayan günlük izin kodu verilecek.

Vatandaşlar, özel aracı için de izin almak zorunda olacak, toplu taşıma araçlarını kullananlar ise abonman kartı numaralarını sisteme kayıt ettirecek.