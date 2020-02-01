Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, St. Peterspurg’daki Peterburgskiy Spor ve Konser Kompleksi’nin çatısının çöktüğünü bildirdi.

BİR İŞÇİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kazanın demontaj sırasında meydana geldiğini ve enkaz altında kalan bir işçinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Rusya'da spor ve Konser Kompleksi’nin çatısı çöktü İZLE

ÇATININ ÇÖKÜŞ ANI

Çöken alanın 25-28 bin metrekare olabileceği belirtilen açıklamada, olay yerinde 68 kurtarma görevlisi ve 18 iş makinasının çalıştığı kaydedildi. Çatının çöküş anı, demontaj sırasında canlı yayın yapan haber sitesinin kameralarına yansıdı.