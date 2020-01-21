Rusya'da tacizciyi fark eden küçük kızı zekası kurtardı

Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Stubino’da yaşanan olay ülkenin gündemine oturdu.

Okuldan çıktıktan sonra yürüyerek evine giden küçük kızı bir kişi takip etmeye başladı.

BİNA İÇERİSİNDEKİ BOŞLUĞA SAKLANDI

Apartmana giren küçük kız, adamın kendisini takip etmeye başladığını fark etti. Merdivenlerden yürüyerek binaya girip asansörün bulunduğu kata çıkan küçük kız, ani bir manevrayla bina içerisindeki bir boşluğa girdi.

Çocuğu takip eden kişi ise asansörün önüne giderek küçük kızı aramaya başladı.

Küçük kız girdiği boşluktan çıkarak apartmanın dışına çıktı. Katlarda küçük kızı arayan adam, çocuğu bulamayınca binadan çıktı. Küçük kız ise apartmanda oturan başka bir kişiden destek isteyerek tekrar binaya girdi. Adam bina kapısında küçük kızı ve yanındaki apartman sakinini görünce bina önünden ayrıldı.





