Rusya'da terör örgütü PKK/YPG yanlısı dernek kapatıldı

Şanlıurfa’da virajı alamayan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri yerinden sökerek 10 metre derinliğindeki bir binanın bahçesine düştü. Kazada, sürücü baba ile araçtaki anne ve 3 çocuğu yaralandı.

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Bitcoin Safiye tarafından dolandırılan biri intihar etti

Balıkesir'de bir hastanede hemşire olarak çalışan 40 yaşındaki adam evinde başından vurulmuş halde bulundu. Adamın 'Bitcoin Safiye' tarafından 200 bin TL dolandırıldığı iddia edildi.