Rusya'da tramvay kazası

Rusya'da meydana gelen tramvay kazasında, yolcular büyük panik yaşadı.

FRENLERİ TUTMADI

Bir tramvay, duraktan yolcuları aldıktan sonra hareket etti. Hızlanan tramvay bir sonraki durağa yaklaşmak üzereyken tramvayın kadın vatmanı frenleri kullanmaya çalıştı, ancak frenler tutmadı.

TRAMVAYA KAFADAN ÇARPTI

O sırada karşı yönden gelen tramvayın vatmanı, karşıdan bir tramvayın hızla üzerine gediğini fark edip tramvayı durdurdu. Freni tutmayan tramvay, kısa bir süre sonra karşısındaki tramvaya kafadan çarptı.

Moskova’da tramvaylar çarpıştı VİDEO



GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Freni tutmayan tramvayın kadın vatmanının aracı durdurmak için sarf ettiği çaba ve kaza sırasında kendisini korumaya çalışması, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan kazanın ardından yolcuların büyük panik yaşadığı, fakat kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Vatmanların ise sadece vücutlarında kırılan camlardan dolayı küçük yaralanmalar olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.