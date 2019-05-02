taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9692
Euro
6.6854
Altın
1267.61
Borsa
94153.87
Gram Altın
243.409

Rusya'da Türkiye'ye S-400 desteği: Su-57 vermeye hazırız

Rus devlet savunma sanayi şirketi CEO'su Türkiye'nin ABD karşısında yalnız olmadığını belirterek, Türkiye'nin Rus Su-57 savaş uçağı almak isterse bu alanda iş birliği yapmaya hazırız." dedi.

AA | 02.05.2019 - 17:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

s

Türkiye'nin S-400'lerin temin edileceği ilk NATO ülkesi olmasına sayılı günler kala bir yandan ABD’nin baskısı artıyor, diğer yandan Rusya’dan destek mesajları geliyor.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi Sergey Çemezov, ABD’nin Türkiye’ye F-35 tehditlerinin ardından açıklama yaptı.

Çemezov, Türkiye’nin ABD karşısında kararlı duruşa övgülerde bulunarak "Türkiye'nin bu yönde eşi görülmemiş bir baskı altında olduğunu hepimiz görüyoruz ancak bildiğim kadarıyla Ankara, S-400 sözleşmesinin uygulanması için son derece doğrudan ve tutarlı bir duruş sergiliyor." dedi.

S-400'lere ilişkin sözleşmenin 2017'de imzalandığını hatırlatan Çemezov, "NATO'daki ortaklarının baskılarına boyun eğmemesi, Türk hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bağımsız dış politikasını gösteriyor. Bu yılın sonuna kadar tüm sevkiyatı tamamlamayı planlıyoruz. Bu, hem bizim hem de Türkiye için çok önemli bir sözleşme." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400'ün ardından S-500 hava savunma sistemlerinde de iş birliğine gidebileceğine yönelik sözlerini değerlendiren Çemezov, "S-500, dünyada benzeri olmayan Rusya'nın en son hava savunma sistemi ve geliştirme aşamasında. Türkiye ile hava savunma sistemi alanında iş birliği geliştirmek bizim için çok önemli." diye konuştu.

Çemezov, Türkiye'nin S-500 projesinde ortak olmaya yönelik isteğini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Ülkelerimiz, bu alanda teknolojik iş birliği geliştirebilecek yetkinliğe sahip." dedi.

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNİ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ"

Sergey Çemezov, Türkiye'nin savunma sanayisinde ithalatı azaltmak için etkin adımlar attığını belirterek, şunları kaydetti:

"2000'lerin başında Türk teknolojisinin savunma sanayisindeki payı düşükken, günümüzde bu oran yüzde 70'e çıkmış durumda. Türkiye, hafif silahlar, özel zırhlı araçlar ve insansız hava araçlarının üretiminde güçlü bir yetkinliğe sahip. Türkiye’nin savunma sanayisini geliştirmeye yönelik isteğini desteklemeye hazırız. Eğer Rus teknolojilerinin transferi ve üretimin yerelleştirilmesi konusunda Türkiye'den teklif olursa bunu memnuniyetle değerlendiririz. Gerisi, müzakerelerin ardından varılacak anlaşmalara kalır."

"SU-57 İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

Rosteh CEO'su Çemezov, Rusya'nın 5'inci nesil savaş uçağı Su-57'nin ihracatına izin veren gerekli evrakların imzalandığına işaret ederek, "Öncelikle, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Su-57 ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Su-57, olağanüstü karakteristik özelliklere sahip ve bu nedenle gelecekte ihracatına yönelik potansiyeli de değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Su-57'lerin bölgedeki potansiyelini de memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Çemezov, "Türkiye, bu uçak için cazip bir pazar. Eğer Türkiye, Rus Su-57 savaş uçağı almak isterse bu alanda iş birliği yapmaya hazırız." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Babacan yeni bir partinin sinyallerini verdi

Ali Babacan yeni bir partinin sinyallerini verdi

510
Aziz Yıldırım boşanıyor iddiası

Aziz Yıldırım boşanıyor iddiası

206
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

783
Akıllı telefonların yeni zamlı fiyatları

Akıllı telefonların yeni zamlı fiyatları

364
Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

67
Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

68
Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir