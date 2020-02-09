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Rusya'da iniş yapan yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı

Rusya'da 94 kişiyi taşıyan yolcu uçağı iniş sırasında piste tutunamayınca, uçağın kuyruk kısmı piste çarptı. Olay anı ve sonrası bir yolcu tarafından görüntülendi.

İHA | 09.02.2020 - 16:27..
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Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanarak Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nin Usinsk şehrindeki Usinsk Uluslararası Havaalanı'na ulaşan ve 94 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağı buzlanma nedeniyle pitten çıktı.

Rusya'da iniş yapan yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı

BUZ TUTAN PİSTE TUTUNAMADI

İniş sırasında buz tutan piste temas eden uçağın kontrolü bir anda kayboldu. Pilotlar tarafından uçağın parçalanmaması için yoğun çaba harcanırken, uçağın kuyruk kısmı piste çarptı.

Uçakta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, uçak bir süre sonra pist kenarında manevra yapılarak durabildi. Yaşanan kazanın ardından acil tahliye kapıları açıldı. Uçağın arka kısmı tamamen yere değerken, havaalanı acil durum ekipleri hemen kazaya müdahale etti.

Rusya'da iniş yapan yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı

YOLCULAR KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Uçaktaki 94 kişi kendi imkanlarıyla uçağın kanat bölümlerinden atlayarak dışarı çıktı. Yaşanan kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'da iniş yapan yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı ViDEO

KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTILAR

Uçaktaki 94 kişi kendi imkanlarıyla uçağın kanat bölümlerinden atlayarak dışarı çıktı. Yaşanan kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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