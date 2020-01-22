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Rusya'da uçakta sorun çıkaran kadına bantlı çözüm

Uçakta alkolü fazla kaçırınca yolculara zor anlar yaşatan kadın, kolları bantla birbirine yapıştırılarak sakinleştirildi.

DHA | 22.01.2020 - 17:37..
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Rusya’nın Ufa kentinden Dubai’ye gitmek üzere kalkış yapan uçakta alkolü fazla kaçıran bir kadın, uçaktaki yolcularla kavga etmeye başladı.

Kabin görevlilerinin uyarılarını da umursamayınca uçağın pilotu, sorun çıkaran yolcunun eylemlerine devam etmesi halinde İran’a acil iniş yapılacağını söyledi.

KOLLARINI BANTLA YAPIŞTIRDILAR

Uçaktaki diğer yolcular, kadının kollarını bantla birbirine yapıştırdı. Yerel medya, bantla kolları yapıştırılan kadının bir süre sonra sakinleştiği ve uyuduğunu bildirdi. Alkollü kadın, uçak Dubai’ye iniş yaptıktan hemen sonra polise teslim edildi.

Uçakta alkollü yolcuya 'bantlı' çözüm

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