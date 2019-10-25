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Rusya'da uyuşturucu kuryesi kedi yakalandı

Rusya'da cezaevi gardiyanları, bir kedinin uyuşturucu taşıdığına dair ihbar alınca kediyi yakalama çalışması başlattı.

İHA | 25.10.2019 - 08:17..
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Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ndeki bir cezaevinin güvenlik birimlerine bir kedinin uyuşturucu taşıdığı ihbarı geldi.

ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bunun üzerine cezaevi gardiyanları çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir kedinin cezaevi kapısından girdiğini gören gardiyanlar kediyi yakalamak için büyük çaba sarf etti. Yakalanan kedi polislere teslim edildi.

Rusya'da uyuşturucu kuryesi kedi yakalandı

TASMASINDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Tataristan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gardiyanların kediyi yakaladığı ayrıca kedinin tasmasında uyuşturucu maddelerin olduğu belirtildi. Kedinin üzerinde taşıdığı uyuşturucu maddeler hakkında inceleme başlatılırken bu uyuşturucu maddelerin kimler tarafından gönderildiği ve cezaevindeki alıcılarının kim olduğu yönünde soruşturma başlatıldı.

Birçok mahkumun sorgusu alınırken kedinin de gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Kediyi uyuşturucu kuryesi olarak kullandılar VİDEO

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