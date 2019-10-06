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Rusya’da vinç nehre uçtu

St. Petersburg şehrinde vinç sürücüsü el frenini çekmeyi unuttu. Vinç nehre düştü.

İHA | 06.10.2019 - 12:19..
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Rusya'nın ikinci büyük şehri St. Petersburg'da felaketin eşiğinden dönüldü.

Rusya’da vinç nehre uçtu

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTUĞUNU SONRADAN  FARK ETTİ

Çalışma alanında inceeme yapmak için aracından inen vinç sürücüsü, el frenini çekmeyi unuttu. Vinç bir süre sonra kendi başına sokaktan ilerlemeye başladı.

Rusya’da vinç nehre uçtu VİDEO

NEHRE UÇTU

Vinç sokaktan çıkarak nehir kenarındaki yola kadar ulaştı. Oldukça ağır olan vinç yoldan karşıya geçerek Petersburg şehrinin en büyük nehirlerinden olan Fontanka Nehri'ne uçtu.

Rusya’da vinç nehre uçtu

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Vincin yoldan ilerlerken başka araçlara çarpmaması faciayı önlerken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri tarafından vinç, nehirden uzun süren çalışmalar sonucu çıkarılabildi.

Bölge savcılığının olayla ilgili soruşturma başlatarak vinç sürücüsünün ifadesini aldığı öğrenildi.

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