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Rusya'da Windows'tan bağımsız yerli yazılım geliştirildi

Tomsk Devlet Üniversitesi'nde Rus uzmanlar, Elesy şirketi ile birlikte ülkenin yazılım alanında bir ilke imza attı.

AA | 03.05.2019 - 02:57..
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Grup, Windows işletim sisteminden yararlanılmadançalışabilen bir yerli yazılım geliştirdi. Yazılım geliştirilirken yabancı unsurlardan yararlanılmadı.

Yazılım, güvenliğin kritik önem taşıdığı endüstriyel sektörlerde, nükleer ve kimyasal endüstri şirketlerinde, ısır enerjisi komplekslerinde, petrol ve gaz işleyen fabrikalarda kullanılmak üzere geliştirildi.

Rusya'da Windows'tan bağımsız yerli yazılım geliştirildi

UNIX İLE ÇALIŞAN YERLİ YAZILIM

Projenin Tomsk Devlet Üniversitesi’nden yöneticisi Aleksandr Zamyatin, ileri teknolojili üretim süreçlerini kontrol etmek için otomatik sistemler kurmaya yönelik yazılımın, Unix işletim sistemi ile çalıştığını söyledi.

Zamyatin “Tamamen yerli bir ürün. Üretim ve teknolojik verilerin toplanmasını, işlenmesini sağlıyor, üretim sürecinin gerçek zamanlı planlama ve kontrolüne yönelik işlemleri ve başka teknolojik fonksiyonları yerine getirebiliyor” dedi.

Elesy şirketinin İnovasyon Geliştirme Direktörü Maksim Kostarev de projenin devlet destekli olduğunu ve ürünün yakın zamanda potansiyel müşteriler için Rusya’nın en büyük forumlarından birinde tanıtılacağını ifade etti.

Proje için yarısı devlet desteği olmak üzere, 300 milyon ruble (27.364.531 TL) yatırım yapıldı.

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