Rusya'nın başkenti Moskova’da 5 Mayıs 2019'da Moskova Şeremetyevo – Murmansk seferini yapan yolcu uçağı, Moskova Şeremetyevı havalimanına acil iniş yapmış ve alev almıştı.
Rusya’da yaşanan uçak kazasının yeni görüntüleri VİDEO
41 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Korkunç kazada 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçaktaki 41 kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybetmişti.
YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI
Rusya Soruşturma Komitesi, yaklaşık bir yıl sonra kaza anının video görüntülerini yayınladı. Görüntülerde alev topuna dönen uçağın acil iniş yaptığı sırada kaydığı görülüyor.