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Rusya’da yaşanan uçak kazasının yeni görüntüleri

Moskova havalimanına geçen yıl acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan 41 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri yayımlandı.

DHA |
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Rusya’da yaşanan uçak kazasının yeni görüntüleri

Rusya’da yaşanan uçak kazasının yeni görüntüleri

Rusya'nın başkenti Moskova’da 5 Mayıs 2019'da Moskova Şeremetyevo – Murmansk seferini yapan yolcu uçağı, Moskova Şeremetyevı havalimanına acil iniş yapmış ve alev almıştı.

Rusya’da yaşanan uçak kazasının yeni görüntüleri VİDEO

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Korkunç kazada 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçaktaki 41 kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybetmişti.

Rusya’da korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı -2

YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Rusya Soruşturma Komitesi, yaklaşık bir yıl sonra kaza anının video görüntülerini yayınladı. Görüntülerde alev topuna dönen uçağın acil iniş yaptığı sırada kaydığı görülüyor.

Rusya’da korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı -1

Rusya’da korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı -3

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