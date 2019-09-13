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Rusya'da yaşlı adam trenin altında kalıyordu

Krosnodar şehrindeki bir istasyonda trenin altında kalmak üzere olan yaşlı adamı son anda Rus polisi kurtardı.

İHA | 13.09.2019 - 15:57..
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Rusya’nın St. Petersburg şehrinden Soçi’nin Adler kasabasına giden yolcu treni Krasnodar’da durdu.

KOŞARAK TRENE ATLAMAK İSTEDİ

5 dakikalık bekleme molası veren trende bulunan 84 yaşındaki yaşlı adam torununa dondurma almak için aşağı indi. Yaşlı adam trenin kalktığını görünce koşarak trene atlamak istedi.

KAPIYA ASILI KALDI

Vagonun kapısından tutan yaşlı adam yukarı çıkamayınca kapıya asılı kaldı ve ayakları trenin altına doğru kaymaya başladı. Tren istasyonunun karşı tarafından bulunan genç bir polis durumu fark ederek adama doğru koştu.

Rusya'da yaşlı adam trenin altında kalıyordu ViDEO

POLİSİN ÇABALARI SONUCU KURTARILDI

Adamın kollarından tutan polis yaşlı adamı geri çekti. Diğer polis arkadaşları da genç polisin arkasından koşarak yaşlı adamı kurtarmaya çalıştı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken yaşlı adamın aynı trene bindirildiği açıklandı.

Rusya'da yaşlı adam trenin altında kalıyordu

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