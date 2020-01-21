Rusya'da yeni hükümet açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Federal Meclis konuşmasında yasama, yürütme ve yargı erklerindeki güç dengesini değiştirecek anayasal değişiklikleri gündeme getirmesinden sonra Başbakan Medvedev hükümetle birlikte istifasını sunmuştu.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Putin'in Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin’in yeni başbakan olması önerisini kabul edilmiş ve Mişustin yeni Rusya başbakanı olarak atanmıştı.

YENİ HÜKÜMET AÇIKLANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni hükümeti oluşturan kararnameyi imzaladı. Kremlin basın dairesi yeni hükümette hangi ismin hangi görevi yürüteceğini açıkladı.

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, yeni hükümette, 12 bakan eski görevlerini sürdürmeye devam edecek.

PUTİN 16 YILDIR LAVROV'DAN VAZGEÇMEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameye göre, İçişleri Bakanlığında Vladimir Kolokoltsev, Dışişleri Bakanlığında Sergey Lavrov, Savunma Bakanlığında Sergey Şoygu, Acil Durumlar Bakanlığında ise Yevgeniy Ziniçev olmaya devam edecek.

Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı görevini Dmirtriy Kobılkin, Sanayi ve Ticaret Bakanılığı görevini Denis Manturov, Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanlığı görevini Aleksandr Kozlov, Tarım Bakanlığı görevini ise Dmitriy Patruşev sürdürmeye devam edecek.

Ayrıca, Vladimir Yakuşev Rusya İnşaat Bakanı, Yevgeniy Ditrih Ulaştırma Bakanı, Aleksandr Novak Enerji Bakanı görevine yeniden tayin edildi.

Anton Siluanov ise Rusya Maliye Bakanı görevini korudu, fakat aynı zamanda Başbakan Birinci Yardımcısı görevinden ayrıldı.