Rus NTV televizyonunun haberine göre olay Krasnaya Sosna caddesinde meydana geldi. Severyanin adlı iş merkezinin sökülmesi gerekiyordu, ancak çalışmaların yapıldığı sırada bina dayanamayarak araçların geçtiği yolun üzerine yıkıldı.

Rusya'da yıkımı yapılan iş merkezi karayoluna çöktü

ORTADAN BÜKÜLEREK YOLA DÜŞTÜ

Olayın tanıklarının çektiği videoda çok katlı binanın ortadan bükülerek parçalarının yola düştüğü görülüyor. Bu arada oradan geçen araçların olayın farkına varıp zamanında durabildikleri ya da gaza basarak kurtuldukları belirtiliyor. Olayda yaralı olup olmadığı konusundaysa bilgi verilmedi.