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Rusya'dan 179 Türk Adana'ya getirildi

Vatandaşlar, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri yurda yerleştirildi.

AA |
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Rusya'dan 179 Türk Adana'ya getirildi

Koronavirüs önlemleri kapsamında, yurt dışındaki vatandaşların tahliyesi sürüyor.

Rusya'daki 179 Türk vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Rusya'daki 179 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Adana Havalimanı'na indi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER

Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular, apronda bekletilen otobüslere bindirildi.

Rusya'dan 179 Türk Adana'ya getirildi

YURTTA 14 GÜNLÜK KARANTİNA

Rusya'dan getirilen vatandaşlar, daha sonra sosyal mesafe kuralları çerçevesinde otobüslere bindirilerek karantina sürecini geçirecekleri kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığı Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu'na gönderildi.

Söz konusu kişiler, burada 14 gün karantinada kalacak.

Rusya'dan 179 Türk Adana'ya getirildi

Rusya'dan 179 Türk Adana'ya getirildi

Rusya'dan 179 Türk Adana'ya getirildi

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