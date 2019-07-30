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Rusya’daki protestolara katılan 61 kişi tutuklandı

Moskova’da bağımsız adayların kayıtlarının iptal edilmesi nedeniyle Şehir Meclisi seçimlerine katılamamasına protesto eden göstericilerden 61’i tutuklandı.

İHA | 30.07.2019 - 19:24..
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Rusya’da hafta sonu yapılan protesto gösterilerinde polisle çatışan bin 300’den fazla kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin işlemlerinden sonra birçoğu serbest bırakıldı.

61 KİŞİ TUTUKLANDI

Moskova Şehir Mahkemesi Basın Sözcüsü Ulyana Solopova konu ile ilgili basına bilgi verdi. Solopova, gözaltında bulunanların 278 yasa ihlalinden sorumlu tutulduğunu, 161 kişinin para cezasına çarptırıldığını belirtti. Sözcü ayrıca Rus muhaliflerden İvan Jdanov’ın 15, İlya Yaşin’in 10 ve Aleksandr Solovyov’ın da 8 gün hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

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