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Rusya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Rusya’nın İrkutsk bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

İHA | 04.07.2019 - 14:17..
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Tulun Nehri'nin aşırı yağışlar nedeniyle taşmasıyla birlikte geçtiğimiz hafta içinde başlayan sel felaketi nedeniyle yaşanan trajedinin, boyutları artmaya devam ediyor.

15 KİŞİ DE KAYIP

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yeni yaptığı açıklamada, ölü sayısının resmi kayıtlara göre 20’ye, kayıp sayısının 15’e yükseldiğini, yaralı sayısının ise yaklaşık olarak 2 bin 600 dolaylarında olduğunu belirtti. Rus ordusunun da kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katıldığı felakette halka geçici barınma merkezleri, ekmek fırınları kurulduğu, temiz su gönderildiği ve hastaneler kurulduğu açıklandı.

Rusya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla bölgede kurulan komisyon tarafından çalışmalar sürdürülürken, felaketin izlerini ortadan kaldırmak için devlet desteğinin yanı sıra halka yönelik yardım kampanyaları başlatıldı. Açılan hesap numaralarıyla Ruslar bölgeye yardım için bağışlar yaparken, ülkenin dört bir yanından bölgeye battaniye, giysi ve çadırlar gönderilmeye devam ediyor.

Rusya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Rusya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı


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