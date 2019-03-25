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Rusya'dan 1 milyar dolarlık gelir hedefi

Şifalı suları ve rehabilitasyon merkezleriyle sahip olduğu potansiyeli yüksek turizm gelirine dönüştürmek isteyen Türkiye, Rusya pazarına yöneldi.

AA | 25.03.2019 - 03:41..
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Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelinin dünyadaki bilinirliğini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Sağlık turizminde önemli bir potansiyele sahip olunmasına rağmen pastadan yeterince pay alınamadığına işaret eden Yılık, "Ülkemizin, sağlık turizm pastasından daha büyük bir dilim alması için dernek olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız." dedi.

Rusya'dan 1 milyar dolarlık gelir hedefi

RUS ŞİFALI TERMALLERİMİZİ BİLMİYOR

Orta Doğu ve Avrupalı hastaların, termal sağlık turizminde Türkiye'yi tercih ettiğini ancak Rusların ülkeyi sadece deniz, kum ve güneş turizmi olarak bildiklerini dile getiren Yılık, "Rus turist, Türkiye'nin sağlık turizmini, şifalı termallerini, başarılı sağlık merkezlerini bilmiyordu maalesef." ifadesini kullandı.

Rusya'dan 1 milyar dolarlık gelir hedefi

HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLAR DÖVİZ KAZANDIRMAK

Rusya'da farkındalık yaratmak için çeşitli tanıtım organizasyonları gerçekleştirdiklerini anlatan Yılık, olumlu geri dönüşler aldıklarına değindi.
Yılık, "2020 hedefimiz, rehabilitasyon ve termal turizmde kademeli olarak Rusya'dan ülkemize ortalama 100 bin Rus vatandaşı getirmek ve ülkemize 1 milyar dolar döviz kazandırmak." diye konuştu.

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