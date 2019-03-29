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Rusya'dan ABD Başkanı Trump'a cevap

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Rusya ve Venezuela arasındaki ilişkilere ilişkin yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 04:02..
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Rusya'dan ABD Başkanı Trump'a cevap

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Venezuela arasındaki ilişkilere yönelik yaptığı açıklamalar hakkında, "Rusya Venezuela'nın iç işlerine karışmıyor." dedi.

"RUSYA'NIN DİĞER ÜLKELERLE İLİŞKİSİ 3. ÜLKELERİ RAHATSIZ ETMEMELİ"

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela krizi üzerinden Rusya'yı hedef alan sözlerine cevap verdi.
Trump'ın, "Rusya'nın Venezuela'dan çekilmesi gerekiyor" ifadelerini değerlendiren Peskov, "Rusya'nın diğer ülkelerde ikili ilişkileri, üçüncü ülkeleri rahatsız etmemelidir" dedi.

"BİZ VENEZUELA'NIN KADERİNİ ÇİZMESİNE YARDIMCI OLUYORUZ"

ABD Başkanı'nı eleştiren Peskov "Biz Venezuela'nın iç işlerine hiçbir şekilde karışmıyoruz ve müdahale etmiyoruz. Umut ediyoruz ki, başka ülkeler de bizim örneklerimizi takip edip Venezuelalıların kaderlerini belirlemelerine izin verecektir" şeklinde konuştu.

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