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Rusya'dan ABD'nin yaptırımlarına tepki

ABD'nin Rusya'ya karşı olan yaptırımlarının artması üzerine, Rusya konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Rusya, ABD'nin yaptırımlarının cevapsız kalmayacağını açıkladı.

AA | 01.10.2019 - 09:23..
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Rusya ile ABD arasında yaptırım gerginliği arttı.

ABD YAPTIRIMLARI ARTTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin "ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri" gerekçesiyle bazı Rus vatandaşları ve firmalarını yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD yönetiminin yaptırım kararlarının "aşırı derecede şaşkınlık" yarattığı vurgulandı.

"HAYAL GÜCÜ YOKSUN YA DA LİSTELER KARIŞTI"

Yaptırım listesine alınan bazı kişilerin, ikinci ve üçünce defa yaptırıma uğramasının dikkat çektiği belirtilen açıklamada, "Yaptırım listesini hazırlayanların ya hayal gücü yoksun ya da listeler karıştı." değerlendirmesinde bulunuldu.

"RUS KARŞITI SALDIRILAR CEVAPSIZ KALMAYACAK"

Rus meselesinin, Washington tarafından kullanılmasının ABD'deki iç politik krizin bir yansıması olduğu belirtilen açıklamada, "Daha önce olduğu gibi Rus karşıtı saldırılar cevapsız kalmayacak. Amerikalı politikacıları, sonuçları sıfır olacak aptal yaptırım oyunlarını durdurmaya ve sağduyulu olmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD yönetimi, 4 Rus internet firması ve 7 şahsı, "ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

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