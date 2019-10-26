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Rusya'dan ABD'ye: Taliban ile anlaşın

Rusya, ABD ile Taliban arasındaki müzakerelerin bir an önce başlatılmasını istediklerini belirtti.

AA | 26.10.2019 - 04:24..
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Çin'in Afganistan Özel Temsilcisi Deng Xijun ve Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhemmed Aejaz, başkent Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

Rusya'dan ABD'ye: Taliban ile anlaşın

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad

"ABD, TALİBAN İLE BİR AN ÖNCE GÖRÜŞMELİ"

Açıklamada, Afganistan meselesinin siyasi diplomatik yollarla çözülmesinin önemine işaret edilerek, "Rusya tarafı, ABD ile Taliban arasındaki müzakerelerin bir an önce başlatılması gerektiğini vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, Afganlar arası diyaloğun sağlanması yönündeki ortak çabalarının devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

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