Rusya'dan ABD'yi endişelendirecek F-35 açıklaması

Türkiye, hava savunma sistemi için Rus malı S-400'leri tercih etti. Bu kapsamda Ankara'ya getirilen S-400'lerin montajı da aralık ayında tamamlanacak.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasından dolayı ABD'de F-35 savaş uçaklarının satışını askıya aldı.

S-400 ve F-35 birbirlerini düşman unsuru olarak gören iki sistem olmakla birlikte; ABD ile Rusya arasındaki teknoloji savaşında da önemli bir eşik.

"ABD'NİN ENDİŞELERİ GEREKÇESİZ DEĞİL"

Tüm bu gelişmeler ışığında Rusya tarafından yapılan açıklama ABD'yi daha da endişelendirecek gibi duruyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin S-400 almasıyla ilgili; "Türkiye'ye S-400 tedariki nedeniyle ABD'nin F-35'ler hakkında endişelenmek için makul gerekçesi var. Pentagon'un, F-35 savaş jetlerinin bilgilerini açığa çıkarma potansiyeline sahip Türkiye'de konuşlu S-400 sistemlerinden kaynaklı ürperti ve endişeleri tamamen gerekçesiz değil." dedi.

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