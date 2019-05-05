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Rusya'dan AP'ye tehdit: Çıkıyoruz

Rusya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi’nden çıkacaklarını belirtti.

AA | 05.05.2019 - 15:17..
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Kırım’ın 2014’te Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanması sonrası Rus parlamenterlerin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ndeki oy kullanma hakları askıya alınmıştı. Bunu da Rusya’nın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi toplantılarına katılmayı bırakması ve 2017’de de Rus parlamenterlerin haklarının tümü geri verilmedikçe bu kuruma yaptığı ödemeleri durdurması izlemişti.

Rusya’nın Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi İvan Soltanovskiy, uzlaşı bulunamaması halinde, Rusya’nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi’nden çekilebileceğini söyledi.

"RUSYA'NIN EĞİTİM SİSTEMİ AVRUPA'YA YARDIMCI OLDU"

Soltanovskiy RİA Novosti demecinde, Avrupa Konseyi’nden çekilmesi de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Olayların bizi götürebileceği tüm seçenekleri ve bunların siyasi sonuçlarını değerlendiriyoruz” diyen Soltanovskiy bunun yanında, Rusya’nın zamanında Avrupa Konseyi’ne üye olmaktan pişman olmadığını da kaydetti. Soltanovskiy,

“Zira Avrupa Konseyi deneyimi Rus hukuk ve yargı sisteminin modernleştirilmesine ve Rus eğitim sisteminin Avrupa’nınkine entegre edilmesine yardımcı oldu” diye ekledi.

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