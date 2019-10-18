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Rusya'dan askeri tatbikat: Onlarca füze denendi

'Gök Gürültüsü-2019' tatbikatında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla seyir ve balistik füzeler de kullanıldı.

AA | 18.10.2019 - 07:06..
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Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gök Gürültüsü-2019" askeri tatbikatının düzenlendiği belirtildi.

Rusya'dan askeri tatbikat: Onlarca füze denendi

Rusya'dan askeri tatbikat: Onlarca füze denendi

16 FÜZE FIRLATILDI

Tatbikatın Putin'in yönetiminde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, Karadeniz'in yanı sıra Barents, Baltık, Hazar ve Ohotsk denizlerinden "Yars", "İskender", "Kalibr" gibi füzelerin fırlatıldığı ve hedefleri vurduğu kaydedildi.

Rusya'dan askeri tatbikat: Onlarca füze denendi

KUZEY FİLOSU YER ALDI

Kuzey Filosunun yer aldığı tatbikat, Rusya'nın batı, doğu, güney ve merkez askeri bölgelerinde yapıldı.

Rusya'dan askeri tatbikat: Onlarca füze denendi

SADECE RUS ORDUSU

Sadece Rus askeri birliklerinin katıldığı tatbikatta yaklaşık 12 bin asker, 300 savaş teçhizatı, 213 füze fırlatma sistemi, 105 uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 15 savaş gemisi ve 5 nükleer su altı gemisi yer aldı.

Rusya'dan askeri tatbikat: Onlarca füze denendi

Putin, daha önce, Yars füze sistemlerinin orduya temin edileceğini söylemişti.

Rusya'da eylülde 8 ülkeden 128 bin askerin katılımıyla "Merkez-2019" tatbikatı düzenlenmişti.

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