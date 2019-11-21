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Rusya'dan İran'a 5 milyar dolarlık kredi

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Rusya'dan 5 milyar dolar borç alacaklarını açıkladı.

AA | 21.11.2019 - 07:39..
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İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, devlet medyasında yer alan açıklamasında, İran Meclisi tarafından şubat ayında onaylanan kredinin kullanıma geçirilmesiyle ilgili yarın Moskova'yı ziyaret edeceğini ve Rus mevkidaşı Aleksandr Novak ile bir araya geleceğini söyledi.

ELEKTRİK SANTRALİ VE DEMİRYOLUNA HARCANACAK

Erdekaniyan, Moskova'dan alınacak kredinin Hürmüzgan eyaletindeki 1400 megavatlık elektrik santrali ve demir yolu hatlarının ihyasında kullanılacağını aktardı.

İran Meclisi, şubat ayında hükümetin Rusya'dan altyapı yatırımları ve projeler için 5 milyar dolar kredi almasını öngören yasayı onaylamıştı.

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