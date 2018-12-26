Rusya İsrail'i provokasyonla suçluyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in dün Şam yakınlarına yaptığı hava saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konaşenkov, İsrail'i, Suriye'ye yönelik hava saldırıları nedeniyle "provokasyonla" suçladı.
"2 YOLCU UÇAĞI DOĞRUDAN TEHDİT EDİLDİ"
İsrail'in, sivil uçakların Beyrut ve Şam'da bulunan havalimanlarına inişi sırasında bölgede saldırı gerçekleştirdiğini belirten Konaşenkov, "İsrail'in F-16 savaş uçaklarıyla, dün Lübnan hava sahasından Suriye'ye gerçekleştirdiği provokatif saldırı nedeniyle, 2 yolcu uçağı doğrudan tehdit edildi. Bir trajedinin önlenmesi adına, yolcu uçaklarının bölgeye inişlerine kısıtlamalar getirildi." ifadesini kullandı.
Suriye'ye ait resmi haber ajansı SANA'dan dün yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin, Şam'ın batı kırsalına yönelik saldırı gerçekleştirdiği iddia edilmişti.