Rusya'dan polislerin Türkiye'de tatil yapmasına onay

Türkiye'ye en çok tatil yapmaya gelenlerin başında Ruslar geliyor. Özellikle Ege ve Akdeniz'i tercih eden Rusya vatandaşlarına yeni bir grup daha ekleniyor. Güvenlik gerekçeleriyle seyahat kısıtlamaları bulunan Rus polislerinin Türkiye'de tatil yapmasına olanak tanıyan kararname yayınlandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ONAY VERDİ

Rusya’da İçişleri Bakanlığı çalışanları ve diğer kurumlardaki güvenlik görevlilerinin 2014’te yurt dışına çıkması ve yurt dışında tatil yapması yasaklanmıştı. Bir süre sonra, güvenlik görevlilerinin sadece eski Sovyet ülkeleri olan Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Türkmenistan ve Özbekistan’ın yanı sıra Çin, Vietnam ve Küba’ya gitmesine izin verilmişti.

O ülkelerin arasına Türkiye de eklendi.

1 MİLYON POLİS

Rusya'da bulunan 1 milyon polis memuru bu karara oldukça sevindi, çünkü yaz tatillerini sıcak yerlerden uzak geçirebilen Rus polis memurlarının en çok tercih edeceği rotaların başında Antalya ve Akdeniz kıyılarının gelmesi bekleniyor.

Kommersant gazetesinin haberine göre, Kolokoltsyev’in imzaladığı kararla Rusya İçişleri Bakanlığı mensuplarının gidebileceği ülkeler arasına Türkiye dahil edildi. Bu kararla Türkiye'ye gelen Rus turist sayısında da önemli bir artış olması bekleniyor.