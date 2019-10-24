Rusya'dan Suriye'nin kuzeyinde ilk devriye

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Soçi'de kabul edilen mutabakata uygun olarak devriye görevinin yerine getirildiği belirtildi.

"RUS ASKERİ POLİSİ İLK DEVRİYESİNİ YAPTI"

Açıklamada, "22 Ekim'de Soçi'de Türkiye-Rusya arasında imzalanan mutabakat muhtırasına uygun olarak, bugün Rus askeri polisi, ilk defa Suriye'nin kuzeyinde belirlenmiş rotada devriye gezdi." ifadelerine yer verildi.

5. MADDE GEREĞİNCE DEVRİYE YAPTILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mutabık kaldığı muhtıranın 5. maddesinde, "23 Ekim 2019 öğlen 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girmesi ve bu işlemin 150 saat içinde tamamlanması" öngörülüyor.