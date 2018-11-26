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Rusya’dan Ukrayna'ya: Haydut metodundan vazgeçin

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Azak Denizi'nde Ukrayna savaş gemilerinin limanlarına döndüğünü bildirirken, Dışişleri sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın provokasyondan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

AA | 26.11.2018 - 00:42..
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FSB'den yapılan açıklamada, Rus savaş gemilerinin müdahale ettiği Ukrayna savaş gemilerinin durumuna ilişkin bilgi verildi. Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait üç geminin limanlarına döndüğü belirtilen açıklamada, "Bu tür tehlikeli ve sorumsuz kararlar veren Kiev yönetimi, eylemlerinin sonuçları hakkında düşünmelidir." değerlendirmesi yapıldı.

"UKRAYNA'NIN YAPTIĞI HAYDUT METODU"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından, Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri arasındaki sıcak temasa ilişkin açıklama yaptı. Kiev yönetiminin Kerç Boğazı'nda provokasyon yaptığını savunan Zaharova, “Haydut metodu ile önce provokasyon, sonra zorlayıcı baskı, ardından da saldırganlık suçlaması.” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA: "6 ASKERİMİZ YARALANDI"

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna gemilerine eşlik ettiği ve 6 Ukrayna askerinin olayda yaralandığı aktarıldı.

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