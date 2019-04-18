Rusya'dan Venezuela ve Küba'ya yardım

Rusya, ABD yaptırımlarının etkisinin azaltılması için Venezuela ve Küba'ya yardım edecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Venezuela ve Küba'ya yönelik yaptırımlarını hukuka aykırı bulduklarını ve Caracas ile Havana yönetimine destek amacıyla her şeyi yapacaklarını söyledi.

ABD KENDİ ÇIKARINA GÖRE HAREKET EDİYOR

Rus basınına konuşan Ryabkov, "ABD'nin, Latin Amerika ülkelerine yönelik devam eden eylemlerinden endişe duyuyoruz. Tamamen hukuka aykırı ve gayrimeşru etki yaratmaya yönelik adımlar atıldığını görüyoruz. ABD, bu ülkelerdeki siyasi çizgiyi kendi çıkarına olacak şekilde değiştirmek istediğini açıkça ifade ediyor." dedi.

Tüm bunların kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve bu sürece karşı koyacaklarını kaydeden Ryabkov, "Küba ve Venezuela, bölgedeki müttefiklerimiz ve stratejik ortaklarımız. Rusya'nın desteğini hissetmeleri için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.