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Rusya Venezuela'ya yeni yardım gönderdi

ABD yaptırımları ve ambargo altında bulunan Venezuela'ya, Rusya'dan ikinci yardım konvoyu gönderildi.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 17:29..
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Rusya Venezuela'ya yeni yardım gönderdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın ikinci parti insani yardımlarının Venezuela'ya ulaştırıldığını açıkladı.

YENİ PARTİ YARDIM ULAŞTIRILDI

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'daki son gelişmeleri ve gündemi değerlendirdi.

Rusya Venezuela'ya yeni yardım gönderdi

Rusya'nın, Venezuela'nın meşru yönetimine sosyo-ekonomik krizin çözümünde yardımcı olduğunu dile getiren Mariya Zaharova, "Geçen gün, Birleşmiş Milletler'in (BM) temel kriterleri ve Venezuela hükümetinin talepleri doğrultusunda, Karakas'a tıbbi malzemeleri içeren yeni parti insani yardım ulaştırıldı." dedi.

Zaharova, uluslararası topluma, kurallara uygun şekilde yardım yapmaları için çağrıda da bulundu.Rusya Venezuela'ya yeni yardım gönderdi

VENEZUELA'NIN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE

ABD'nin, Venezuela'da kaos yaratmak ve ülkeyi parçalamak için bilinçli eylemlerde bulunduğunu savunan sözcü Zaharova, "ABD, Hollanda ile Curaçao adaları üzerinden Venezuela'ya insani yardım yapmak için anlaşma yaptı. ABD, Curaçao adalarını Venezuela'nın iç işlerine müdahale etmek için kullanacak." diye konuştu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye yapılan terör saldırısına da değinen Zaharova, Rusya'nın, 22 Mart'ta İstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Acil İcra Komitesi Toplantısı'ndaki dini ayrımcılığa karşı tedbirlerin alınması için yapılan çağrıyı desteklediğini dile getirdi.

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