taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4734
Euro
7.1575
Altın
1473.52
Borsa
84169.08
Gram Altın
305.894
Bitcoin
34750.49

Rusya'nın AB karşısındaki kaybı 50 milyar dolar

Avrupa ülkeleriyle uzun süredir restleşen Rusya'nın kaybı belli oldu.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 13:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Rusya'nın devlet ajansı TASS, Putin'in iktidardaki 20. yılı sebebiyle Rus liderle, 20 yıl 20 soru isimli röportaj gerçekleştirdi...

Röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB ile ülkesi arasındaki karşılıklı yaptırım restleşmesinin de faturasını açıkladı.

YAPTIRIMLAR SAYESİNDE ÜRETİME GEÇTİK

Putin, Rusya’nın 50 milyar dolara yakın zararı olduğunu, ama bunu ithalata bağımlılığı azaltarak bunu telafi ettiğini söyleyerek "Yaptırımların canı cehenneme" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın AB karşısındaki kaybı 50 milyar dolar


Rus Lider yaptırımlar sayesinde uzun süredir unuttukları ithal mallarını içeride üretmeye başladıklarını, böylece ekonomide enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltıp üretimi çeşitlendirme şansı yakaladıklarını vurguladı.

Putin buna örnek olarak tarım sektöründeki hızlı büyümeyi gösterdi.

İlginizi Çekebilir
Van'da şehit aileleri çığ bölgesini ziyaret etti
Çocuklarının şehit düştüğü yeri ziyaret eden aileler duygu dolu anlar yaşadı.
İstanbul'da karısını döverek öldüren şahsa 24 yıl hapis
Bakımsız olduğu gerekçesiyle eşini döverek öldüren şahsa, 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Adana'da otizmli kızın dövüldüğü iddiası
Kızı D.C.’nin gittiği özel rehabilitasyon merkezinde dövüldüğünü öne süren anne Semra C., aldığı raporla polise şikayetçi oldu.
Otobüsten karantinaya: Yolcular ihbar etti
Irak’tan gelen 3 Türk vatandaşı, bindikleri otobüsteki yolcuların ihbarı üzerine karantinaya götürüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona aşısı ilk kez denendi
Korona aşısı ilk kez denendi
212
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
282
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
138
Avrupalılar stok yapıyor
Avrupalılar stok yapıyor
254
Benzine 25 kuruş indirim geliyor
Benzine 25 kuruş indirim geliyor
185
CHP'ye göre Türkiye'de hasta yatağı sayısı az
CHP'ye göre Türkiye'de hasta yatağı sayısı az
655
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir