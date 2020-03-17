Rusya'nın AB karşısındaki kaybı 50 milyar dolar

Rusya'nın devlet ajansı TASS, Putin'in iktidardaki 20. yılı sebebiyle Rus liderle, 20 yıl 20 soru isimli röportaj gerçekleştirdi...

Röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB ile ülkesi arasındaki karşılıklı yaptırım restleşmesinin de faturasını açıkladı.

YAPTIRIMLAR SAYESİNDE ÜRETİME GEÇTİK

Putin, Rusya’nın 50 milyar dolara yakın zararı olduğunu, ama bunu ithalata bağımlılığı azaltarak bunu telafi ettiğini söyleyerek "Yaptırımların canı cehenneme" ifadelerini kullandı.





Rus Lider yaptırımlar sayesinde uzun süredir unuttukları ithal mallarını içeride üretmeye başladıklarını, böylece ekonomide enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltıp üretimi çeşitlendirme şansı yakaladıklarını vurguladı.

Putin buna örnek olarak tarım sektöründeki hızlı büyümeyi gösterdi.