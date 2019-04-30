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Rusya'nın akıllı balinaları casus olarak eğitiliyor

Norveçli balıkçıların yanına gelen ve üzerinde askı bulunan beyaz balinanın, Rus donanması tarafından eğitilmiş bir ‘casus’ olabileceğini iddia edildi.

Haber Merkezi | 30.04.2019 - 02:17..
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Rusya'nın savunma ve istihbarat alanında attığı adımlara bir yenisinin daha eklendiği iddia edildi.

Norveç'te Balıkçılar,aksiyon kamera yerleştirilmiş ve üzerinde "St Petersburg ekipmanı" işaretli; gövdesine sabitlenmiş bir çeşit kemer giyen evcil bir beyaz balina buldu.

CASUS BALİNA ŞÜPHESİ

Norveç devlet televizyonu NRK’ya olayla ilgili konuşan balıkçılardan Joar Hesten, denize ağlarını atmak üzereyken beyaz bir balinanın tekneler arasında yüzdüğünü gördüklerini, teknelerine yanaşan beyaz balinanın, teknenin iki yanındaki ipleri çekmeye başladığını ve daha sonra balinanın üzerinde askı bulunduğunu fark ettiklerini söyledi. Ayrıca balıkçılar, çok uysal ve insanlara alışık olan balinanın diğer balıkçılar tarafından da aynı bölgede görüldüğünü belirttiler.

Rusya'nın akıllı balinaları casus olarak eğitiliyor

RUSLAR CASUS HAYVAN YETİŞTİRİYOR

Norveç Kutup Üniversitesi Kutup ve Deniz Biyolojisi Fakültesi'nden Prof. Audun Rikardsen de şunları söyledi: “Bu Norveçli bilim insanlarının yaptığı bir şey değil, balinanın Rusya’dan gelmiş olabileceğini düşünüyoruz. Rusya'da bazı balinaların kafeslerde tutulduğunu ve son zamanlarda bunların bazılarının salıverildiğini biliyoruz. Bu balinalar teknelere geliyorlar. Bu balina evcilleştirilmiş hayvanlardan bir tanesi olabilir. Şu an her şeyi bilmiyoruz, fakat Rus bilim insanlarıyla görüştüm, umarım bu duruma bir an önce açıklık getirebilirler.”

Denizcilik Enstitüsü’nden Martin Biuw ise Rusya’dan geldiklerini tahmin ettikleri balinaların ardında, Rus bilim insanları değil, Rus donanmasının olduğunu düşündüklerini belirtti.

Rusya'nın akıllı balinaları casus olarak eğitiliyor VİDEO

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