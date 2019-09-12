Rusya'nın ekonomik büyümesi yavaşladı

Rus hükümeti, ülkesindeki ekonomik büyümenin hızlanmasını istiyor ve bu kapsamda da bazı çalışmalar yapmaya hazırlanıyor.

EKONOMİDEKİ İSTİKRARI TEHLİKEYE SOKABİLİR

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev, ekonomik büyümenin hızlanması için yapılacak ek bütçe harcamalarının, Rus ekonomisinde mikroekonomik istikrarı tehlikeye sokabileceği uyarısında bulundu.

Kolıçev, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Rusya'da ekonomik büyümenin hızlandırılması için artırılması planlanan bütçe harcamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'da hükümet ve merkez bankasının son yıllarda yürüttüğü politikalar sayesinde sürdürülebilirliğin sağlandığını belirten Kolıçev, "Bunu ek bütçe harcamaları veya mali politikalarda olağanüstü kararlarla yok etmemeniz gerekiyor." dedi.

EKSİK ATILMIŞ ADIMLAR MİKROEKONOMİK İSTİKRARI YOK EDEBİLİR

Ekonomik büyümenin sağlanması için atılacak adımların risklerine işaret eden Kolıçev, "Ekonomik büyümeyi hızlandırmak için atılacak eksik planlanmış adımlar mikroekonomik istikrarı yok edebilir." ifadesini kullandı.

Rus ekonomisinin son yıllarda küresel risklere karşı daha dayanıklı hale geldiğini vurgulayan Kolıçev, "Son 1,5 yılda 2 tane büyük petrol fiyatı şoku ve 2 tur büyük yaptırım yaşadık. Rus ekonomisinin bunlara kararlı bir tepkisi oldu. Ciddi bir enflasyon artışı görmedik." diye konuştu.

EKONOMİK BÜYÜMEMİZ YAVAŞLADI

Vladimir Kolıçev, küresel ekonomik büyümenin yavaşladığını ifade ederek, "Ekonomik büyümemiz yavaşladı ancak bir resesyon söz konusu değil. Bu tür şokların ekonomik kurumları ve vatandaşların günlük yaşamını etkilemediği bir ortama alışıyor olmamız güzel." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018'de verdiği talimatla, 2024'e kadar Rus ekonomisini kalkındırmak için 400 milyar dolara yakın bütçe harcaması yapılması planlanıyor.