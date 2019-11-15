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Rusya'nın Kırım'da S-400 tatbikatı

Rusya, Kırım’da S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleriyle tatbikat yaptı.

İHA | 15.11.2019 - 11:58..
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Rusya, 2015 yılında Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım’da hava savunma sistemleri ile tatbikat yaptı.

SALDIRI UNSURLARI İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kırım yarımadasında S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri ile yapılan tatbikatta temsili olarak yarımadaya gerçekleştirilen saldırıların bertaraf edildiği ve saldırı unsurlarının imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Pantsir-S hava savunma sistemleri ile saldırı gerçekleştiren unsurların tespit edilerek hedefin imha edildiği, S-400’lerle ise ağır saldırı unsurlarının tespit edilerek yok edildiği ifade edildi.

ELEKTRONİK ROKETLER KULLANILDI

Ayrıca gerçekleştirilen tatbikatta, hava savunma sistemlerinin roketleri yerine elektronik roketler kullanılarak hedeflerin bu yolla temsilen imha edildiği bildirildi.

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