Rusya’nın Kuril bölgesinde 7,5 büyüklüğünde deprem

Rusya’nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları’nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KURİL ADALARI'NDA DEPREM

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Kuril Adaları’na bağlı Severo bölgesinin 213 kilometre güneydoğu açıklarında meydana gelen depremin, yerin 56,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

ABD, TSUNAMİ UYARISINI İPTAL ETTİ

Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD’nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı. Daha sonra uyarı iptal edildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, küçük çapta tsunamilerin oluştuğunu bildirdi.

ÖLÜ VE YARALI BİLGİSİ YOK

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda meydana gelen depremden dolayı ilk bilgilere göre, ölü ve yaralının bulunmadığını bildirdi.

RUSYA: TSUNAMİ TEHDİDİ VAR

Yaklaşık 400 kişinin oluşabilecek tsunami nedeniyle bölgeden güvenli bir noktaya tahliye edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Severo-Kurilsk’te depremin ardından meydana gelen tsunami, yaklaşık 50 santimetre yüksekliğinde meydana geldi. Tsunami tehdidi devam ediyor." denildi.

BACALAR ZARAR GÖRDÜ

Açıklamada, Severo-Kurilsk şehrinde deprem sonucunda bazı binaların bacalarının tahrip olduğu, Merkez Bölge Hastanesi'nde de elektrik kaynağının zarar gördüğü belirtildi.