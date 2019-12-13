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Rusya'nın navigasyon aracı uzaya gönderildi

Küresel navigasyon sistemi için uzaya 27 uydu aracı gönderen Rusya, yenilemek amacıyla uzaya yeni bir araç daha fırlattı.

İHA | 13.12.2019 - 10:07..
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Rusya, 1993 yılından itibaren küresel navigasyon sistemine çeşitli katkılar yapıyor. Şu anda uzayda bulunan 27 adet navigasyon uydusu ise sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor.

İlk olarak 1993 yılında toplamda gönderilen uzay aracı sayısı 12 iken, sonraki yıllarda bu sayı 27’ye ulaştı. Uzun zamandır 27 uzay aracının yenilenmesi için çalışmalar sürdürülürken, bu yıl toplamda 6 araç uzaya gönderildi.

RUSYA YENİ BİR ARAÇ DAHA GÖNDERDİ

Rusya’nın Arhangelsk Oblastı’na bağlı Mirni kentinde bulunan Plesetsk Uzay Üssü’nden, Soyuz-2 roketiyle “Global Navigation Satellite System” (GLONASS) uydu aracı başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Rusya uzaya bir navigasyon uydu aracı daha gönderdi -1

Sorunsuz bir şekilde fırlatılan araç, yaklaşık 11 saat 54 dakika süren yolculuğunun ardından hedefine ulaştı. İlk olarak çeşitli testlerden geçecek araç, bütün testlerin başarıyla gerçekleşmesinin ardından, diğer 27 uzay aracından birinin görevini sürdürmeye devam edecek.

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Rusya'nın navigasyon aracı uzaya gönderildi

Rusya'nın navigasyon aracı uzaya gönderildiRusya'nın navigasyon aracı uzaya gönderildi

Rusya'nın navigasyon aracı uzaya gönderildi

Rusya'nın navigasyon aracı uzaya gönderildi

Rusya'nın navigasyon aracı uzaya gönderildi

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