Rusya'nın uzaya gönderdiği araç istasyona bağlandı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) deney, gıda, ilaç ve ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra "Skybot F-850" model insansı robotu taşıyan Soyuz uzay mekiği, geçtiğimiz günlerde Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmış, ancak insansı robotu taşıyan Rus yapımı uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) bağlanamadığı açıklanmıştı.

BAŞARILI BİR ŞEKİLDE İSTASYONA BAĞLANDI

ROSCOSMOS Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, söz konusu başarısız girişimin ardından açıklama yaparak, mekiğin UUİ'ye tekrar bağlanmasının planlandığını açıklamıştı. Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, deney, gıda, ilaç ve ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra "Skybot F-850" model insansı robotu taşıyan soyuz uzay kapsülü, UUİ'ye başarılı bir şekilde bağlandı.

Dmitry Rogozin, robotun gerekli çalışmaları yaptıktan sonra 7 Eylül’de dünyaya geri dönmesinin planlandığını belirtti.

UUİ'DE 6 KİŞİLİK EKİP BULUNUYOR

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak projesi UUİ'de, farklı ülkelerden 6 kişilik ekip dönüşümlü görev yapıyor.

İstasyondaki görevliler, Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyor.

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX ise NASA'nın "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında Dragon kargo mekiğiyle UUİ'ye ikmal malzemeleri taşıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.