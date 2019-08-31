Rusya'nın uzaya gönderdiği insansı robot Fedor

Rusya, insansı robotu 'Fedor'u, Soyuz MS-14 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi.

Soyuz MS-14'ün, yerel saatle 03:38'de Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldığı ve cumartesi günü ikinci denemesinin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenme işlemini tamamlamıştı.

İNSANSI ROBOTUN UZAYDA İLK TECRÜBESİ

Fedor dün Twitter hesabından tecrübeleri paylaştı. Paylaşımda Fedor'un operasyon kontrolünün ISS'in başka bir birimlerinde kalan kozmonot Alexander Skvortsov ile birlikte gerçekleştirdiği görülüyor.

KOZMONOTLARA YARDIM EDİYOR

Fedor, 10 gün boyunca istasyonda kalacak. Hem kozmonotlara yardım edecek hem de yeni şeyler öğrenecek. Fedor bu sürede yaşadıklarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam edecek.