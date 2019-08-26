Rusya'nın uzaya gönderdiği robot, istasyona bağlanamadı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) deney, gıda, ilaç ve ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra "Skybot F-850" model insansı robotu taşıyan Soyuz uzay mekiği, geçtiğimiz günlerde Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.
Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre, insansı robotu taşıyan Rus yapımı uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) bağlanamadığı bildirildi.
Uzay istasyonu ve mürettebatın güvende olduğu kaydedilen açıklamada, sorunun Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bağlanma sisteminden kaynaklandığı belirtildi.
TEKRAR BAĞLANMAYA ÇALIŞACAK
ROSCOSMOS Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, 26 Ağustos'ta mekiğin UUİ'ye tekrar bağlanmasının planlandığını açıkladı.
UUİ'DE 6 KİŞİLİK EKİP BULUNUYOR
NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak projesi UUİ'de, farklı ülkelerden 6 kişilik ekip dönüşümlü görev yapıyor.
İstasyondaki görevliler, Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyor.
ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX ise NASA'nın "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında Dragon kargo mekiğiyle UUİ'ye ikmal malzemeleri taşıyor.
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