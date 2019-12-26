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Rusya'nın yerli yazılım kullanma kararından sonra gözler Apple'da

Rusya'nın yerli yazılım yüklü akıllı telefon kullanma kararından sonra gözler Apple'a çevrilirken, Rusya Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov açıklama yaptı.

DHA | 26.12.2019 - 09:25..
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Rusya, bir süredir yerli yazılım kullanmayan elektronik cihazları ülkede yasaklamak için çalışmalar yapıyordu.

Örneğin ülkede satılan yabancı menşeli telefonlarda, Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer alması bir süre önce de gündeme gelmiş, ancak Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketler buna karşı çıkmıştı.

RUSYA

YASA KABUL EDİLDİ

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını, geçtiğimiz günlerde kabul etti.

Duma’da kabul edilen tasarıya göre, ülkede satılan tüm akıllı telefon, bilgisayar ve akıllı televizyonların, fabrika ayarı olarak Rus yazılımlarıyla çalışması gerekecek.

apple

RUSYA'DAN APPLE AÇIKLAMASI

Rusya Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov, Rusya’da yürürlüğe giren ve ülke genelindeki bütün bilgisayar ve akıllı telefonlarda Rus yazılımı kullanılmasını öngören yeni yasaya karşın ABD merkezli Apple’ın, muhtemelen Rusya pazarında kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Manturov, birkaç yıl önce benzer bir uygulamanın Çin’de de yapıldığını hatırlatarak, bu kararın diğer firmalara fazla zarar vermeyeceğini belirtti.

ipjj

YASAYA UYMAYAN ŞİRKETLERE PARA CEZASI

Yasanın hangi ürünleri kapsayacağı ve yerli yazılımların nasıl cihazlara yükleneceği konusunda son kararı, Rus hükümeti verecek. Ayrıca yasağa uymayan şirketlere de ciddi para cezaları kesilecek.

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Rusya'nın yerli yazılım kullanma kararından sonra gözler Apple'da

Rusya'nın yerli yazılım kullanma kararından sonra gözler Apple'da

Rusya'nın yerli yazılım kullanma kararından sonra gözler Apple'da

Rusya'nın yerli yazılım kullanma kararından sonra gözler Apple'da

Rusya'nın yerli yazılım kullanma kararından sonra gözler Apple'daRusya'nın yerli yazılım kullanma kararından sonra gözler Apple'daRusya'nın yerli yazılım kullanma kararından sonra gözler Apple'daRusya'nın yerli yazılım kullanma kararından sonra gözler Apple'daRusya'nın yerli yazılım kullanma kararından sonra gözler Apple'da

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