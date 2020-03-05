Rusya'ya domates ihracat kotası 50 bin ton artırıldı

​Rusya'nın domates alımında uyguladığı 150 bin tonluk kota şubat ayında doldu.

Bu nedenle Rusya'ya domates ihracatı durdu. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, sorunun çözümü için harekete geçti. Çabalar sonuç verdi, 150 bin ton olan Rusya'ya domates ihracatı kotası 200 bin tona çıkarıldı.

200 BİNE TONA ÇIKARILDI

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatı kotasının 200 bin tona çıkarıldığı ile ilgili resmi yazının ellerine ulaştığını ve bu gelişmeyi üyeleriyle paylaştıklarını söyledi.

"KOTANIN TAMAMEN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Uçak, "Rusya'ya 2019 yılında 98 bin ton domates ihraç ettik. Artış yapılan 50 bin tonluk kota Türk ihracatçısının 3-4 ayda ihraç edeceği bir miktar. Dolayısıyla Rusya'ya ihracatta kotanın tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Rusya'ya domates ihracatında kotanın kaldırılması için yürüttükleri diplomasinin 3-4 ay içinde olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz. Rusya, 'koronavirüs' nedeniyle Çin'den de alımlarını durdurdu. Türk domatesine kotanın devamı Rus tüketicisini de mağdur eder. İhracatta sürekliliği sağlamak adına kotanın kaldırılması iki tarafından menfaatine olacak." dedi.

7 MART'TA YENİDEN BAŞLIYOR

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, kendilerine ulaşan yazıda, yapılan 50 bin tonluk artışın ardından Rusya'ya domates ihracatına 7 Mart itibarıyla yeniden başlanacağının belirtildiğini de kaydetti.

2019 YILINDA 304 MİLYON DOLARI DÖVİZ GELİRİ

Türkiye, 2019 yılında 535 bin ton domates ihraç ederken, karşılığında 304 milyon 445 bin dolar döviz geliri elde etti. Rusya Federasyonu; 98 bin ton Türk domatesi tercih ederken, karşılığında 86 milyon dolar ödedi.

2019 yılında Rusya'ya domates ihracatı yüzde 181 artış gösterdi. 2020 yılının Ocak-Şubat dönemindeki domates ihracatı 90 bin 643 ton karşılığı 74.5 milyon dolar olurken, Rusya Federasyonu 19 milyon dolarlık Türk domatesi talebiyle birinci sırada yer aldı.

2020 yılında Türkiye'nin gerçekleştirdiği domates ihracatına Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 18,6 milyon dolarlık katkı sağladı.