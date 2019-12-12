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Rusya’ya kaçırılan 3 bin adet kaplumbağaya el konuldu

Türkiye’den önce Kazakistan’a, oradan da kaçak yollarla Rusya’ya götürülen 3 bine yakın kaplumbağa ele geçirildi.

İHA | 12.12.2019 - 14:08..
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Zoolojide Testudo hermanni olarak tanımlanan ve Trakya Tosbağası olarak bilinen kaplumbağalar, kaçak yollarla Rusya’ya sokuldu.

STRESE BAĞLI ÖLÜYORLAR

Kaplumbağaların ele geçirilmesinden sonra yapılan ilk incelemede kaplumbağaların çoğunun strese bağlı olarak öldüğü belirlenirken, hala yaşayan çok az sayıdaki kaplumbağanın Rusya’nın Rostov bölgesinde bulunan hayvan rehabilitasyon merkezi ve hayvanat bahçesine gönderilerek tedavilerine başlandığı ifade edildi.

Türkiye’den Rusya’ya kaçırılan 3 bin adet kaplumbağa ele geçirildi -1

KAÇAKÇI SORGUYA ALINDI

Kaplumbağaları ülkeye kaçak yollarla sokan Kazakistan uyruklu kişinin yakalanıp sorguya alındığı, soruşturmanın genişletilmesi için hayvanların getirildiği Kazakistan ile yazışmalara başlandığı ifade edildi.


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