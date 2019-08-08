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Rusya'ya vizesiz giriş yapan ilk Türk

Türk vatandaşı Ruken Kolçak Gümüştekin, vizesiz Rusya'ya gelen ilk yolcu olarak kayıtlara geçti.

DHA | 08.08.2019 - 09:05..
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Rusya ile Türkiye arasında, vize konusunda yeni bir dönem başladı.

RUSYA'YA YEŞİL PASAPORTUYLA GİRİŞ YAPTI

İki ülke arasında yapılan anlaşmayla, hizmet ve hususi pasaport sahipleri için vize serbestisi kararı alınmıştı.

Bu kapsamda Rusya'ya ilk gelen yolcu, Moskova Vnukova Havalimanı'ndan Rusya'ya yeşil pasaportu ile giriş yaptı.

Rusya'ya vizesiz giriş yapan ilk Türk

VİZESİZ RUSYA'YA GİREN İLK TÜRK

Yeşil pasaport sahibi Türk vatandaşı Ruken Kolçak Gümüştekin, vizesiz Rusya'ya gelen ilk yolcu oldu.

Rusya'ya vizesiz giriş yapan ilk Türk

"HABERLERİ YOK FAZLA"

Ruken Kolçak Gümüştekin, girişte hiç bir problem yaşamadığını sadece Rus gümrük muhafaza görevlilerin biraz şaşırdıklarını belirterek, "Birbirine sordular. Beni biraz beklettiler. Onlar da henüz konuya tam olarak adapte olamamışlardı. Haberleri yok fazla. Çok güzel bir duygu." dedi.

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