taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5305
Euro
6.2028
Altın
1478.02
Borsa
99583.82
Gram Altın
262.418

Rusya'ya vizesiz seyahat duyurusu yapıldı

25 Temmuz’da imzalanan bir kararnameyle vizesiz seyahatin ne zaman başlayacağı da belli oldu. Süreç bugünden itibaren başladı.

DHA | 07.08.2019 - 03:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Rusya'ya vizesiz seyahat duyurusu yapıldı

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, vizesiz seyahat uygulamasının hizmet ve hususi pasaport sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler için bugünden itibaren başlayacağını duyurdu.

Rusya'ya vizesiz seyahat duyurusu yapıldı

30 GÜN SÜREYLE VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEKLER

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu’nun yaptığı açıklamaya göre hizmet pasaportu ve hususi pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler yarından itibaren, giriş tarihini müteakip 30 gün süreyle Rusya'ya vizesiz seyahat edebilecekler.

Rusya'ya vizesiz seyahat duyurusu yapıldı

İKAMET SÜRESİ HER 180 GÜN İÇİNDE 90 GÜNÜ AŞMAYACAK

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu’nun konuyla ilgili duyurusu şöyle: “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın 25.07.2019 tarih ve 357 sayılı kararı uyarınca, hizmet pasaportu ve hususi pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler 07.08.2019 tarihinden itibaren, giriş tarihini müteakip 30 gün süreyle vizesiz seyahat edebileceklerdir. Bununla birlikte, ikamet süresi her 180 gün içinde 90 günü aşmayacaktır”

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

62
Uyuşturucuya savaş açan muhtarın evlat acısı

Uyuşturucuya savaş açan muhtarın evlat acısı

117
Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

75
Rusya'ya vizesiz seyahat duyurusu yapıldı

Rusya'ya vizesiz seyahat duyurusu yapıldı

10
Venezuela, ABD’yi BM'ye şikayet etti

Venezuela, ABD’yi BM'ye şikayet etti

6
Antalya'da ışık ihlali yapan otomobil, midibüse çarptı

Antalya'da ışık ihlali yapan otomobil, midibüse çarptı

2
Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan kişi öldü

Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan kişi öldü

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir