taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2793
Euro
7.0374
Altın
1586.54
Borsa
94494.73
Gram Altın
319.743
Bitcoin
33645.34

Rusya'yı ekonomide zorlu süreç bekliyor

Uzmanlar, "Koronavirüs nedeniyle yaşanan arz ve talep şoku etkisi Rusya için düşük petrol fiyatlarıyla daha etkili hale geliyor" diye konuştu.

AA | 13.03.2020 - 11:46..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Suudi Arabistan'ın, Rusya ile arz kesintisinde anlaşamaması sonrası petrol arzını artırma kararı petrol fiyatlarında yüzde 30'luk düşüşe neden oldu.

İki ülke arasındaki anlaşmazlık, küresel piyasaları sarstı.

RUS EKONOMİSİ ZORDA

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Rus ekonomisi için 2020’nin negatif yönlü baskılarla geçmesi bekleniyor.

Küresel ekonomik gelişmelerin Rusya ekonomisine etkisine ilişkin konuşan Rus kredi derecelendirme kuruluşu ACRA’nın Kıdemli Analisti Dmitriy Kulikov, Rusya’da bütçenin petrolde varil başına 42,4 dolarlık fiyatın temel alınarak hazırlandığını söyledi.

Rusya'yı ekonomide zorlu süreç bekliyor

2021 YILI, EN KÖTÜ SENARYO

Petrol fiyatlarının varil başına 25-30 dolar bandına düşmesinin ardından, tekrar taban fiyatlara yükselmesini beklediklerini anlatan Kulikov, “Fiyatların bu seviyeye dönmesi, stratejik koordinasyona veya tam tersine küresel petrol üreticileri arasındaki stratejik mücadeleye bağlı. Kısmi iyimser seçenekler arasında söz konusu seviyeye bu yıl dönülmesi bulunurken, daha kötümser tahminlerde söz konusu dönüşün 2021 sonuna sarkabileceği bulunuyor.” dedi.

Rusya'yı ekonomide zorlu süreç bekliyor

RUSYA'NIN İHRACAT HACMİ AZALABİLİR

Turistik ziyaretler ve ilgili hizmet ve tüketici ürünlerinin, dünya ekonomisinin yüzde 6 ila 8’ini oluşturduğuna işaret eden Kulikov, “Bu kalemlerin yüzde 25 ila 30 küçülmesi bile küresel ürün ve hizmet üretiminde yüzde 1,5 ila 2 seviyesinde şok yaratır. Böyle bir şok Rusya’nın fiziksel ihracat hacmini yüzde 3 ila 7 azaltabilir ve bu durum da şu anda olduğu gibi kurda, tüketici ve yatırım ürünlerinin ithalatında şok yaratır.” diye konuştu.

"TÜM SEKTÖRLER ACIYI HİSSEDECEK"

Merkezi Moskova'da bulunan Yeni Ekonomi Okulu Finans, Yatırımlar ve Bankalar Programı Direktörü Prof. Dr. Oleg Şibanov, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Rusya’daki tüm sektörlerin “acıyı” hissedeceğini belirtti.

Rusya'yı ekonomide zorlu süreç bekliyor

RUSYA 1-2 YIL DİRENEBİLECEK DÜZEYDE

ABD merkezli Uluslararası Finans Enstitüsü’nden (IIF) Başekonomist Yardımcısı Elina Ribakova da genel olarak yerel talepteki düşüş nedeniyle Rus ekonomisindeki büyümenin yavaşlayacağı görüşünde.

Ribakova, Rusya Maliye Bakanlığı'nın, petrol fiyatlarının 20-25 dolar bandında olması halinde 6-10 yıl direnç gösterilebileceğine yönelik açıklamalarını hatırlatarak, “Bize göre bu biraz abartı ancak Rusya’nın rezervleri petrolün 30 dolar olması halinde en az 1-2 yıl direnç gösterilebilecek düzeyde." değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Afet bölgesindeki faturalara 1 yıl erteleme geliyor
Afet bölgelerinde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri 1 yıla kadar ertelenmesini de içine alan kanun teklifinin 8 maddesi dana geçti.
Toplam ciro yıllık yüzde 20,5 arttı
TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2020 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 20,5 yükseldi.
Ocak ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 7,9 arttı
TÜİK'in açıkladığı ocak ayı sanayi üretim endeksine göre sanayi üretimi yıllık yüzde yüzde 7,9 yükselirken sanayi üretimi aylık yüzde 0,2 azaldı.
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 9,6 arttı
TÜİK 2020, Ocak tarihli Perakende Satış Endekslerini yayınladı. Perakende satış hacmi aylık yüzde 0,8 azalırken, perakende satış hacmi yıllık yüzde 9,6 yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de ikinci korona vakası
Türkiye'de ikinci korona vakası
409
Kanada Başbakanı ve eşi karantina altında
Kanada Başbakanı ve eşi karantina altında
89
Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı
Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı
163
UEFA ülkeler sıralamasında son durum
UEFA ülkeler sıralamasında son durum
37
Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi
Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi
55
Ünlü kahin Baba Vanga'dan koronavirüs tespiti
Ünlü kahin Baba Vanga'dan koronavirüs tespiti
116
Ekrem İmamoğlu'nun tatil açıklaması
Ekrem İmamoğlu'nun tatil açıklaması
575
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir