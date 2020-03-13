Rusya'yı ekonomide zorlu süreç bekliyor

Suudi Arabistan'ın, Rusya ile arz kesintisinde anlaşamaması sonrası petrol arzını artırma kararı petrol fiyatlarında yüzde 30'luk düşüşe neden oldu.

İki ülke arasındaki anlaşmazlık, küresel piyasaları sarstı.

RUS EKONOMİSİ ZORDA

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Rus ekonomisi için 2020’nin negatif yönlü baskılarla geçmesi bekleniyor.

Küresel ekonomik gelişmelerin Rusya ekonomisine etkisine ilişkin konuşan Rus kredi derecelendirme kuruluşu ACRA’nın Kıdemli Analisti Dmitriy Kulikov, Rusya’da bütçenin petrolde varil başına 42,4 dolarlık fiyatın temel alınarak hazırlandığını söyledi.

2021 YILI, EN KÖTÜ SENARYO

Petrol fiyatlarının varil başına 25-30 dolar bandına düşmesinin ardından, tekrar taban fiyatlara yükselmesini beklediklerini anlatan Kulikov, “Fiyatların bu seviyeye dönmesi, stratejik koordinasyona veya tam tersine küresel petrol üreticileri arasındaki stratejik mücadeleye bağlı. Kısmi iyimser seçenekler arasında söz konusu seviyeye bu yıl dönülmesi bulunurken, daha kötümser tahminlerde söz konusu dönüşün 2021 sonuna sarkabileceği bulunuyor.” dedi.

RUSYA'NIN İHRACAT HACMİ AZALABİLİR

Turistik ziyaretler ve ilgili hizmet ve tüketici ürünlerinin, dünya ekonomisinin yüzde 6 ila 8’ini oluşturduğuna işaret eden Kulikov, “Bu kalemlerin yüzde 25 ila 30 küçülmesi bile küresel ürün ve hizmet üretiminde yüzde 1,5 ila 2 seviyesinde şok yaratır. Böyle bir şok Rusya’nın fiziksel ihracat hacmini yüzde 3 ila 7 azaltabilir ve bu durum da şu anda olduğu gibi kurda, tüketici ve yatırım ürünlerinin ithalatında şok yaratır.” diye konuştu.

"TÜM SEKTÖRLER ACIYI HİSSEDECEK"

Merkezi Moskova'da bulunan Yeni Ekonomi Okulu Finans, Yatırımlar ve Bankalar Programı Direktörü Prof. Dr. Oleg Şibanov, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Rusya’daki tüm sektörlerin “acıyı” hissedeceğini belirtti.

RUSYA 1-2 YIL DİRENEBİLECEK DÜZEYDE

ABD merkezli Uluslararası Finans Enstitüsü’nden (IIF) Başekonomist Yardımcısı Elina Ribakova da genel olarak yerel talepteki düşüş nedeniyle Rus ekonomisindeki büyümenin yavaşlayacağı görüşünde.

Ribakova, Rusya Maliye Bakanlığı'nın, petrol fiyatlarının 20-25 dolar bandında olması halinde 6-10 yıl direnç gösterilebileceğine yönelik açıklamalarını hatırlatarak, “Bize göre bu biraz abartı ancak Rusya’nın rezervleri petrolün 30 dolar olması halinde en az 1-2 yıl direnç gösterilebilecek düzeyde." değerlendirmesinde bulundu.