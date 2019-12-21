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Rüyasında öldüğünü gören adam kendi mezarını yaptırdı

Muğla'da bir mermer ustası, rüyasında öldüğünü görünce, etkilenip kendi mezarını yaptı. Mezar taşına adını ve soyadını yazarak fotoğrafını yapıştıran usta, her gün kabrini suluyor.

DHA | 21.12.2019 - 09:48..
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Muğla'nın Menteşe ilçesindeki sanayi sitesinde 10 yıldır mermer ustalığı yapan 35 yaşındaki Engin Çintimur, 16 Aralık gecesi rüyasında öldüğünü gördü.

Gömüldüğü mezarı da gören Çintimur, rüyasından etkilenerek 2 gün boyunca mezarını tasarlayıp, çizdi, ardından yaptı. 1,5 ton ağırlığındaki mermer mezarı iş yerinin önüne koyan usta, mezar taşına 'Emin oğlu Engin Çintimur' yazdı.

Rüyasında öldüğünü gören adam kendi mezarını yaptırdı

GÖREN ŞAŞIRIYOR

Çintimur, kendi kabrini her gün sabah suluyor, ardından da dua okuyor. İş yerine gelen müşteriler, mezardaki fotoğrafını görüp ardından Çintimur'un yüzüne bakınca şaşırıyor.

Rüyasında öldüğünü gören adam kendi mezarını yaptırdı

"BAZI ARKADAŞLARIM TEPKİ GÖSTERDİ"

Rüyasını anlatan Çintimur, "Rüyamda beni toprağa gömmeye götürdüklerinde gördüğüm mezarın aynısını yaptım. Çünkü rüyanın etkisinde kaldım. Gördüğüm mezarı çizdikten sonra kesimini gerçekleştirdim. Mezarın güzel olduğunu düşünüyorum. İş yerime gelen müşteriler, mezarın başında Fatiha Suresi'ni okuyor. Bundan dolayı mezarımı kaldırmayacağım. Kimi arkadaşlarımın tepkisini aldım. Birkaç gün alay konusu oldu. Ancak gelip geçerken dua okuyup, öyle gidiyorlar." dedi.

Rüyasında öldüğünü gören adam kendi mezarını yaptırdı

"AHİRETE GÜLEREK GİTMİŞ"

Sanayi esnafından Okan Şenli ise "Esprili buldum. Mezar taşına gülen fotoğrafını yapıştırmış. Ahirete gülerek gitmiş." diye konuştu.

Rüyasında öldüğünü gören adam kendi mezarını yaptırdı

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